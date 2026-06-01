В России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов начался 1 июня. Единое расписание экзаменов утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.
Начало экзаменов установлено на 10:00 по местному времени. Согласно графику, 1 июня школьники сдают историю, литературу и химию. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку. 8 июня запланирована математика базового и профильного уровней.
11 июня выпускники будут сдавать обществознание и физику. На 15 июня назначены биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам. 18−19 июня пройдут информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам.
Ранее KP.RU сообщал об изменении порядка допуска на экзамены. Рособрнадзор в 2026 году запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники будут самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена, а в случае отказа будет оформляться акт о недопуске.