Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России стартует основной период сдачи ЕГЭ

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили график ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов начался 1 июня. Единое расписание экзаменов утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

Начало экзаменов установлено на 10:00 по местному времени. Согласно графику, 1 июня школьники сдают историю, литературу и химию. 4 июня пройдет экзамен по русскому языку. 8 июня запланирована математика базового и профильного уровней.

11 июня выпускники будут сдавать обществознание и физику. На 15 июня назначены биология, география и письменная часть экзамена по иностранным языкам. 18−19 июня пройдут информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам.

Ранее KP.RU сообщал об изменении порядка допуска на экзамены. Рособрнадзор в 2026 году запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники будут самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена, а в случае отказа будет оформляться акт о недопуске.