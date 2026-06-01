В России стартовал основной период ЕГЭ

Сегодня выпускники будут сдавать историю, литературу и химию.

Источник: AmurMedia

Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов (ЕГЭ) стартует 1 июня. Расписание экзаменов утверждено совместными приказами Минпросвещения РФ и Рособрнадзора.

1 июня (понедельник): история, литература, химия.

4 июня (четверг): русский язык.

8 июня (понедельник): математика (базовый и профильный уровни).

11 июня (четверг): обществознание, физика.

15 июня (понедельник): биология, география, письменная часть иностранных языков.

18−19 июня (четверг, пятница): информатика, устная часть иностранных языков.

Для тех, кто не смог сдать экзамены в основные даты по уважительной причине, предусмотрены резервные дни с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выделены для пересдачи одного предмета по выбору выпускника.

Начало экзаменов — в 10:00 по местному времени.