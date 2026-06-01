Флорист Ястова: привычка переставлять цветы может их погубить

Флорист Елизавета Ястова предупредила о неочевидной причине, которая может погубить домашние цветы. Оказывается, на растения негативно влияет частая перестановка цветочных горшков. Для цветов это скрытый стресс, что может привести к гибели растений.
По словам эксперта, когда цветок адаптируется к одному месту, а затем его перемещают в поисках лучших условий, он испытывает сильный дискомфорт.
Особенно чувствительными к таким переменам считаются фикусы, они могут резко сбросить листву. Эксперт отметила в беседе с Абзацем, что многие владельцы, столкнувшись с такой реакцией, начинают паниковать, а порой даже не пытаются спасти растение, а сразу избавляются от него. Но это неправильно.
Нужно дать цветку время и возможность восстановиться, растения обладают способностью приходить в себя.
Также, большинство комнатных культур страдают от сквозняков и не любят находиться в соседстве с открытыми окнами. Вредны и отопительные приборы и неправильный полив. Переувлажнение почвы особенно губительно для замиокулькаса, сансевиерии, кактусов и других суккулентов, поскольку у них быстро загнивает корневая система.
Флорист напомнила, что не стоит безоговорочно верить в современные системы автополива. Их результативность напрямую связана с размером кашпо. Для небольших емкостей (до 2−3 литров) такие устройства допустимы на время отъезда, однако для крупных экземпляров они неэффективны, так как не обеспечивают равномерного увлажнения грунта. В таких ситуациях флорист посоветовала отказаться от автоматики и контролировать влажность почвы вручную, поливая растение традиционным способом — сверху.