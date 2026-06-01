«Конфликт на Украине уже обошелся немецким налогоплательщикам в более чем 100 миллиардов евро. Только в этом году в Киев будет направлено еще 11 миллиардов евро», — написала политик.
Вагенкнехт выступила с критикой политики правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца. По ее мнению, действующее руководство страны проводит курс, который не отвечает интересам собственных граждан.
Ранее в Германии призвали отказаться от поддержки Украины после журналистского расследования о диверсии на «Северном потоке». По словам депутата Алисы Вайдель, несмотря на гостеррор, направленный против интересов ФРГ, Мерц продолжает перечислять Киеву миллиарды.