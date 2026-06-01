Врач Симбирцев: падение давления и сыпь могут указывать на анафилактический шок

KP.RU рассказал, что аллергия возникает, когда иммунная система человека чрезмерно реагирует на некий аллерген. Эта реакция заставляет организм выделять химические вещества (гистамин, брадикинин, цитокины), которые вызывают симптомы аллергии — сыпь, зуд или насморк. Если иммунная система человека реагирует чрезмерно, она может выделять химические вещества, которые влияют сразу на несколько систем в организме. Это может привести к анафилаксии и анафилактическому шоку.