Врач Симбирцев: падение давления и сыпь могут указывать на анафилактический шок

Принято считать, что анафилактический шок проявляется нарушением дыхания, однако, иногда первыми признаки могут стать головокружение или сыпь. Об этом «Газете.Ru» сообщил ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Сергей Симбирцев.
— Анафилаксия — это тяжелая аллергическая реакция, которая может привести к смерти. Заподозрить анафилаксию можно, если после контакта с возможным аллергеном появились сразу несколько симптомов, например, проблемы с дыханием и головокружение, боли в животе, сыпь, резкое падение давления, — объяснил врач.
Медик отметил, что если подобные симптомы появились после еды, укуса насекомого или приема лекарства, следует незамедлительно вызвать скорую помощь, не дожидаясь ухудшения состояния.
KP.RU рассказал, что аллергия возникает, когда иммунная система человека чрезмерно реагирует на некий аллерген. Эта реакция заставляет организм выделять химические вещества (гистамин, брадикинин, цитокины), которые вызывают симптомы аллергии — сыпь, зуд или насморк. Если иммунная система человека реагирует чрезмерно, она может выделять химические вещества, которые влияют сразу на несколько систем в организме. Это может привести к анафилаксии и анафилактическому шоку.