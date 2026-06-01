В ОП предложили ввести еженедельный день многодетных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. России нужен еженедельный день многодетных, чтобы в один из будних дней их принимали в организациях, учреждениях в приоритетном порядке. Это бы упростило для семей решение бытовых вопросов, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я считаю, что очень важно, чтобы день [многодетных] был не раз в году. Важно, чтобы у нас появились специальные будни для многодетных, когда все организации и учреждения обслуживают их в приоритетном порядке, — сказал он. — Многодетным родителям или их ближайшим родственникам следует выделить один день в неделю для того, чтобы воспользоваться такими особыми условиями, как возможность уйти с работы раньше, отвести ребенка к врачу или решить другие важные вопросы».
Общественник добавил, что такие дни должны быть закреплены законодательно. На первом этапе, считает Рыбальченко, для всех организаций можно назначить один день в месяц с перспективой последующего перехода на еженедельную практику.
Подобный подход, продолжил председатель комиссии ОП, даст возможность семьям раз в неделю решать накопившиеся дела без существенного изменения рабочего графика. «Единый день для всех организаций позволит выстроить работу “в едином ключе” — как для семей, так и для работодателей и учреждений. Все будут знать, что условная среда — день многодетной семьи, и в приоритете будет помощь многодетным родителям и их родственникам», — рассказал он.
По мнению эксперта, в этот день на портале «Госуслуги» должна появляться информация об услугах, доступных многодетным семьям в приоритетном порядке. Это позволит волонтерам и работодателям заранее планировать участие в поддержке семей. «Такие дни, на мой взгляд, могут стать важным дополнением к уже существующим мерам поддержки многодетных семей. Иногда не менее важно предоставлять людям не только финансовую поддержку, но и возможность без спешки заниматься своими делами, разрешать возникающие проблемы», — заключил собеседник агентства.