Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира по хоккею. В финальном матче команда сыграла со сборной Швейцарии — матч закончился со счетом 1:0. Шайбу забросил нападающий Конста Хелениус на 71-й минуте встречи.
Для финской национальной команды этот триумф стал пятым в истории — ранее сборная становилась первой в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах. Финляндия таким образом догнала по количеству чемпионских титулов сборную России, которая тоже пять раз выигрывала золото в 1993, 2008, 2009, 2012 и 2014 годах.
Швейцарские хоккеисты получили серебряные награды в шестой раз в истории и в третий раз подряд. До этого сборная Швейцарии занимала вторые места на турнирах в 1935, 2013, 2018 годах, а также на двух предыдущих первенствах 2024 и 2025 годов.
Швейцарец Роман Йоси признан самым ценным игроком чемпионата. Лучшим вратарем стал норвежец Хенрик Хёукеланн, нападающим — канадец Маклин Селебрини. Соревнования прошли в Швейцарии.
