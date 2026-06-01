Россиянам назвали популярные услуги ЖКХ, от которых можно отказаться

Россияне порой переплачивают за ЖКХ, не подозревая, что подключены к услугам, которые даже не используют. Об этом «Газете.Ru» рассказал специалист в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.
— Многие собственники квартир ежемесячно оплачивают услуги, которыми давно перестали пользоваться. Например, проводное радио и телевизионная антенна, плату за которые могут автоматически начислять. Исключение ненужных опций заметно уменьшает расходы, — уверен эксперт.
Специалист добавил, что снятие радиоприемника может потребовать оплаты пошлины, однако, в долгосрочной перспективе экономия все равно превысит расходы.
KP.RU отметил, что сэкономить на коммунальных услугах позволят простые, но рабочие правила. Так, замена лампочек на энергосберегающий аналог поможет сохранить существенную часть бюджета. Также применение сетевых фильтров и умных розеток, которые будут своевременно отключать приборы, позволит снизить затраты.