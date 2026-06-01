Стало известно, кому повысят пенсию в июне

Достигшие 80-летнего возраста имеют право на получение двух фиксированных размеров страховой пенсии.

Источник: Комсомольская правда

В июне ряд получателей пенсий ждет повышение, в частности, речь касается пенсионеров, достигших 80-летнего возраста. При этом, перерасчет пожилым гражданам сделают автоматически, об этом заявил mk.ru экономист Александр Сафонов.

— В соответствии с действующим законодательством, лица, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на получение двух фиксированных размеров страховой пенсии. Никакого заявления в Социальный фонд писать не нужно, перерасчет производится автоматически, — подчеркнул специалист.

Уточняется, что на прибавку с июня могут рассчитывать пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет. Пенсионеры смогут получать на 9,5 тысяч рублей больше из-за удвоения фиксированной части выплаты.

KP.RU рассказал, что работающих пенсионеров в России с 1 августа ждет ежегодный перерасчет страховых пенсий. Увеличение выплат будет рассчитываться на основе заработанных пенсионных баллов. Однако максимальный размер прибавки ограничен тремя ИПК независимо от фактически накопленного количества коэффициентов.