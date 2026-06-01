1 июня в календаре: Мeждунapoдный дeнь зaщиты дeтeй и Всемирный день родителей

Если первые два дня июня идет дождь — весь месяц сухой. Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут холодными. Моросящий дождь в этот день — признак устойчивого ненастья. Если в этот день чист восход солнца, будет хороший налив ржи, а если день дождливый и мрачный, то будет хороший урожай льна. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру. Июнь сухим будет, если 1 и 2 июня дождь поливает. Отцветает сирень — появляются первые полевые шампиньоны. Утром не выпала роса — будет дождь. Утренняя роса долго не высыхает — возможна гроза. Вечерний туман тает до восхода солнца — ожидай дождливую погоду. Красное небо в северной части горизонта на закате солнца предвещает на утро заморозки на почве. Садовые ноготки к дождю закрывают цветки. Цветы сильно пахнут — перед дождем. Петухи распевают — скоро дождь. Цветы ноготки перед дождем закрываются. Запах цветов усиливается перед грозой. В июне сильные росы — к плодородному урожаю, частые туманы — к грибному обилию. Перед ненастьем раки выползают на берег. Обилие еловых шишек в начале лета — жди хорошего урожая огурцов.