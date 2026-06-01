1 июня в календаре: Мeждунapoдный дeнь зaщиты дeтeй и Всемирный день родителей

Какой сегодня праздник.
Первый день лета День Святого Духа Международный день защиты детей Всемирный день родителей Всемирный день молока Всероссийский день футбола День Северного флота ВМФ РФ День «Скажи что-нибудь приятное» День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями День военно-транспортной авиации ВКС РФ День рождения «Супермена» День герба, флага и гимна Краснодарского края День создания правительственной связи СССР Всемирный день рифа День подтверждения новогоднего обещания Всемирный день чужестранки Всемирный день осведомлённости о нарциссическом насилии Всемирный день осведомлённости о гипопаратиреозе День осведомлённости о лимфангиолейомиоматозе День памяти святого благоверного князя Димитрия Донского День памяти преподобного Корнилия Комельского.
Именины.
Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.
Иван Долгий.
День памяти святого Иоанна на Руси называли еще Оберегом Нивы. В это время было принято произносить разнообразные заговоры, которые должны были защитить поля от напастей — от непогоды, от вредителей, от дурного глаза и так далее.
Существовал, например, такой заговор от ветра: «Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!».
Кстати, в народе каждому ветру давали свое прозвище. Юго-восточный называли обеденником, южный — летним, юго-западный — верховым, северо-западный — глубником, северо-восточный — полунощником. Сильный ветер обещала и такая необычная примета: вороны садятся клювами в одну сторону.
В народе замечали: если на Ивана (Иоанна) Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», — то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.
События.
1725 год — в России учрежден орден Святого Александра Невского.
1798 год — в Санкт-Петербурге открылся институт Святой Екатерины для благородных девиц.
1831 год — открыт северный магнитный полюс.
1918 год — день рождения Государственной архивной службы.
1925 год — в США основана автомобильная компания «Крайслер».
1933 год — основан Челябинский тракторный завод (ЧТЗ).
1938 год — день рождения героя комиксов — Супермена.
1939 год — во время проведения испытаний затонула подводная лодка «Тетис».
1960 год — в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево.
1980 год — началось вещание первого круглосуточного информационного телеканала «CNN» (18+).
1997 год — в Екатеринбурге состоялось первое выступление рок-группы «Чичерина».
1988 год — вступил в силу Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
1992 год — Россия стала 165-м членом Международного валютного фонда.
1998 год — создан Европейский центральный банк.
2002 год — начало вещания ТВС (18+).
2005 год — жители Нидерландов на референдуме отвергли проект Евроконституции.
2011 год — судно с беженцами на борту потерпело кораблекрушение у побережья Туниса.
2015 год — крушение теплохода «Дунфанчжисин» на реке Янцзы в результате смерча, 442 погибших.
В этот день родились.
Алексей Бестужев-Рюмин (1693 — 1766 г.), русский государственный деятель и дипломат.
Михаил Глинка (1804 — 1857 г.), русский композитор, основоположник русской классической музыки.
Василий Поленов (1844 — 1927 г.), русский художник-передвижник, мастер пейзажной и жанровой живописи.
Мария Тенишева (1858 — 1928 г.), русский общественный деятель, художник, коллекционер, педагог, меценат.
Мэрилин Монро (1926 — 1962 г.), американская киноактриса и певица.
Владимир Грамматиков (1942 г.), советский и российский актер, режиссер, сценарист, продюсер, педагог.
Евгения Симонова (1955 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Александр Жуков (1956 г.), российский политический и государственный деятель.
Надежда Кадышева (1959 г.), советская и российская певица, Народная артистка России.
Ольга Кормухина (1960 г.), советская и российская певица, Заслуженная артистка России.
Владимир Крутов (1960 — 2012 г.), советский и российский хоккеист, тренер, олимпийский чемпион.
Лариса Лазутина (1965 г.), советская и российская лыжница, пятикратная олимпийская чемпионка, Герой России.
Матиас Руст (1968 г.), немецкий пилот-любитель, в 1987 г. приземливший свой легкомоторный самолёт в Москве.
Хайди Клум (1973 г.), немецкая супермодель, актриса и телеведущая.
Никол Пашинян (1975 г.), премьер-министр Армении (с 2018).
Кира Пластинина (1992 г.), российский модельер и дизайнер.
Народные приметы.
Если первые два дня июня идет дождь — весь месяц сухой. Если холодно в этот день, то последующие 40 дней будут холодными. Моросящий дождь в этот день — признак устойчивого ненастья. Если в этот день чист восход солнца, будет хороший налив ржи, а если день дождливый и мрачный, то будет хороший урожай льна. Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру. Июнь сухим будет, если 1 и 2 июня дождь поливает. Отцветает сирень — появляются первые полевые шампиньоны. Утром не выпала роса — будет дождь. Утренняя роса долго не высыхает — возможна гроза. Вечерний туман тает до восхода солнца — ожидай дождливую погоду. Красное небо в северной части горизонта на закате солнца предвещает на утро заморозки на почве. Садовые ноготки к дождю закрывают цветки. Цветы сильно пахнут — перед дождем. Петухи распевают — скоро дождь. Цветы ноготки перед дождем закрываются. Запах цветов усиливается перед грозой. В июне сильные росы — к плодородному урожаю, частые туманы — к грибному обилию. Перед ненастьем раки выползают на берег. Обилие еловых шишек в начале лета — жди хорошего урожая огурцов.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
