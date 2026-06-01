РЖД запускают услугу по перевозке детей без сопровождения взрослых

РЖД запускают услугу по перевозке детей до 16 лет под присмотром проводника.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. РЖД запускают на целом ряде маршрутов услугу по перевозке детей от 10 до 16 лет под присмотром проводника.

Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в поездах "Сапсан. Там она появилась в 2013 году. В среднем в год ее оформляют порядка 300 родителей или законных представителей детей в возрасте от 10 до 16 лет. Согласно правилам перевозок в поездах дальнего следования дети без сопровождения взрослых могут проезжать с 10 лет.

Так, согласно сообщению РЖД, с 1 июня пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых. В том числе в поездах: «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» (например, Москва — Смоленск, Роза Хутор — Краснодар, Таганрог — Новороссийск), «Финист» (например, Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Пермь).

В пути за детьми будут присматривать сотрудники поездной бригады: начальник поезда и проводник. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции.

При посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и две копии заявления об ответственности за перевозку (выдается в кассе), квитанцию об оплате услуги.

На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении.

Стоимость услуги, согласно информации на сайте РЖД, составляет 1 500 рублей.

