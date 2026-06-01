Офтальмолог Барышев призвал отказаться от использования линз во время плавания

Контактные линзы могут быть удобны при занятиях спортом и на отдыхе, однако, для плавания они не подходят. Все дело в том, что вода может попасть под линзу, спровоцировав воспаление, об этом предупредил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-офтальмолог Константин Барышев.
— Основная проблема в том, что вода может попасть под линзу и остаться там. На открытой воде множество бактерий, что впоследствии может привести к серьезному воспалению. Если речь о бассейне, то в воде содержатся агрессивные очищающие вещества, чаще всего хлор, которые оказывают сильное раздражающее, — рассказал медик.
По словам медика, дневные жесткие линзы также не рекомендуется использовать во время занятий боксом или борьбой, так как можно повредить лизну, что приведет к травматизации глаза.
KP.RU сообщил, что в рамках госпрограммы россиянам предоставляется возможность бесплатно установить уникальную линзу «Ясень» для лечения катаракты. Серийное производство этой линзы уже запущено и, фактически, она становится реальным шансом для утративших зрение людей вернуть способность видеть мир.