Психолог объяснил веру некоторых людей в экстрасенсов

Желание верить в сверхъестественное часто может исходить из тревоги, с которой стыдно обратиться к психологу. Именно в таких случаях некоторые люди готовы платить деньги экстрасенсам, об этом сообщил RuNews24.ru психолог Артур Вафин.
— Экстрасенс часто поддерживает надежду на чудо. Психолог же переводит эту надежду из магического мышления в реальную опору. Нужно перестать стыдить людей за тревогу, неуверенность и апатию. Поход к психологу должен восприниматься не как признание слабости, а как взрослая забота о себе, — уверен эксперт.
KP.RU отметил, что люди часто идут за помощью к экстрасенсам, так как хотят получить быстрые ответы, особенно это актуально в периоды тревоги и неопределенности. Экстрасенсы, как и гадалки, предлагают быстрые, однозначные и понятные ответы, чего, к сожалению, не всегда может дать психологическая работа, требующая времени, усилий и внутренней включенности.