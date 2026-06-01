Назван неочевидный способ улучшить память в пожилом возрасте

В пожилом возрасте сохранить память помогут упражнения не только для ума, но и для тела. Такой совет озвучил в разговоре с aif.ru врач гериатр, невролог Валерий Новоселов.
— Самым лучшим фактором для сохранения памяти является физическая активность в течение всей жизни. Аэробные нагрузки должны быть порядка 150 минут в неделю, — уверен врач.
Что же касается тренировки ума, здесь на помощь пожилым придут… иностранные языки. Оказывается, изучение новых слов способствует созданию когнитивного резерва и, следовательно, помогает сохранить когнитивные навыки в любом возрасте.
Тем временем RuNews24.ru рассказал, что, по данным Всемирной организации здравоохранения и исследований в области геронтологии, регулярную социальную и физическую активность после 60 лет сохраняют значительно меньше половины людей. При этом именно активность становится одним из главных факторов, определяющих скорость старения организма и мозга.