Россиянам посоветовали не убегать от шаровой молнии

Шаровые молнии могут стать причиной серьезных ожогов и даже гибели. Как защититься от природного явления, сообщил aif.ru доктор физико-математических наук, профессор Роман Шамин.
— Если молния оказалась непосредственно перед вами, то это наиболее опасная ситуация. Поскольку попытка убежать от нее может вызвать такую ситуацию, при которой воздушные потоки, увлекут молнию, и она начнет вас преследовать, — предупредил профессор.
Эксперт посоветовал медленно отдаляться от молнии, при этом, нельзя пытаться кидать в нее предметы или воздействовать на явление другим образом.
KP.RU рассказал, что шаровая молния нестабильна и движется вместе с потоками воздуха. Вероятность ее попадания в помещение крайне мала. В случае появления рядом с человеком важно не двигаться резко и не создавать воздушных потоков, чтобы не спровоцировать ее перемещение.