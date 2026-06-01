Россиянам посоветовали не убегать от шаровой молнии

Профессор Шамин: бегущий от шаровой молнии может увлечь ее за собой.

Источник: Комсомольская правда

Шаровые молнии могут стать причиной серьезных ожогов и даже гибели. Как защититься от природного явления, сообщил aif.ru доктор физико-математических наук, профессор Роман Шамин.

— Если молния оказалась непосредственно перед вами, то это наиболее опасная ситуация. Поскольку попытка убежать от нее может вызвать такую ситуацию, при которой воздушные потоки, увлекут молнию, и она начнет вас преследовать, — предупредил профессор.

Эксперт посоветовал медленно отдаляться от молнии, при этом, нельзя пытаться кидать в нее предметы или воздействовать на явление другим образом.

KP.RU рассказал, что шаровая молния нестабильна и движется вместе с потоками воздуха. Вероятность ее попадания в помещение крайне мала. В случае появления рядом с человеком важно не двигаться резко и не создавать воздушных потоков, чтобы не спровоцировать ее перемещение.