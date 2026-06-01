Во Франции напечатали на 3D-принтере целый жилой дом: в нем 12 квартир

Во Франции завершено строительство крупнейшего в Европе многоквартирного жилого дома, полностью созданного с помощью 3D-печати. Об этом сообщает Naked Science.
Здание, включающее 12 квартир социального жилья, было возведено за 34 дня вместо первоначально запланированных 50. Процесс строительства контролировали всего три оператора.
По данным застройщиков, цементная смесь наносилась послойно с помощью 3D-принтера, формируя стены и каркас здания. При этом установка окон, проведение инженерных коммуникаций и отделочные работы выполнялись уже строителями вручную.
Ранее KP.RU сообщал, что в Ставропольском крае с применением новых технологий построено первое в регионе двухэтажное жилое здание. Объект, возведенный с использованием 3D-печати, успешно прошел все проверки и введен в эксплуатацию.