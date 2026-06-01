Стало известно, может ли микрозелень полноценно заменить овощи

Агроном Коцюбинская: микрозелень не заменит употребление овощей.

Источник: Комсомольская правда

Употребление микрозелени действительно полезно для организма, однако не стоит пытаться заменить ростками овощи в рационе. Об этом предупредила в разговоре с aif.ru кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Коцюбинская.

— В микрозелени очень много витаминов, причём именно тех, которых в большом растении содержится мало. Но не нужно забывать: овощи микрозелень не заменит. Не стоит отказываться от овощей и есть только микрозелень, — призвала специалист.

Она уточнила, что самые полезные ростки — брокколи, которые содержат вещества, выводящие токсины из организма. Достаточно съесть всего несколько ростков, чтобы обеспечить организм суточной потребностью в витаминах.

KP.RU отметил, что важно, чтобы семена микрозелени были органические, то есть, натуральные, экологически чистые. Протравленные, инкрустированные, дражированные не годятся — их обрабатывают химическими веществами против болезней и вредителей либо добавляют в оболочку удобрения. Лучше всего для выращивания покупать специальные семена — на их упаковке так и написано: «микрозелень».