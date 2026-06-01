Ключевой свидетель по делу Фургала получил 7 лет за убийства и уже вышел на свободу

Ранее ИА АmurMedia сообщало, в ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников экс-губернатора: бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей. Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, он находится под домашним арестом. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что тот является одним из организаторов убийства и покушения на убийство Булатова и Смольского. Источник ТАСС сообщал, что вину признал только Мистрюков. Все фигуранты и их защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.