Ключевой свидетель по делу Фургала получил 7 лет за убийства и уже вышел на свободу

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала полностью признал свою вину, заключил досудебное соглашение и к моменту оглашения приговора свой срок уже отбыл, после чего вышел на свободу.
По информации «Коммерсанта» (18+), Николай Мистрюков был приговорён к 7 годам лишения свободы и штрафу в 2 миллиона рублей. Решение вынес Первомайский районный суд Владивостока 21 марта 2025 года. Приговор вступил в законную силу после того, как его оставили без изменений Приморский краевой суд в июне 2025-го и Десятый кассационный суд общей юрисдикции в марте 2026-го. К моменту финального рассмотрения жалобы срок наказания уже был отбыт: в зачёт пошли 10 месяцев, проведённые в СИЗО, и годы, проведённые под домашним арестом.
Напомним, Мистрюков, выступавший ключевым свидетелем обвинения по делам Фургала, обвинялся в причастности к убийствам предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского и участию в преступном сообществе. Его дело рассматривалось в особом порядке — в ускоренном режиме и без детального изучения доказательств.
Ранее ИА АmurMedia сообщало, в ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников экс-губернатора: бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей. Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, он находится под домашним арестом. Бывший партнер Фургала заявил следствию, что тот является одним из организаторов убийства и покушения на убийство Булатова и Смольского. Источник ТАСС сообщал, что вину признал только Мистрюков. Все фигуранты и их защитники в настоящее время знакомятся с материалами уголовного дела.