Не глупая блондинка, а революционерка с книгами: Кем была Монро, пока все считали её дурой

Образ «глупой блондинки» стал главным штампом, который Голливуд закрепил за Мэрилин Монро ещё в начале карьеры, когда она по требованию студии перекрасила каштановые волосы в блонд. Продюсеры быстро поняли, что зрители охотно реагируют на сочетание яркой внешности, мягкого голоса и наивного поведения героинь. Однако в реальной жизни Монро резко отличалась от персонажей вроде Душечки или девушки из фильма «Как выйти замуж за миллионера». Хотя в этих лентах она продемонстрировала яркий комедийный дар — пожалуй, самое сложное амплуа.