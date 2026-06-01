Школьники начнут изучать физику и химию по единым учебникам со следующего года

В российских школах планируется внедрить единые учебники по физике, химии и другим наукам. В настоящий момент пособия находятся в разработке, об этом сообщил mk.ru со ссылкой на президента РАН Геннадия Красникова.
— Предполагается, что учебники для старших классов по физике, химии и биологии поступят в школы в сентябре 2027 года. Остальные — в сентябре 2028 года, — приводит издание слова эксперта.
Уточняется, что также в разработке в настоящий момент находятся учебники по математике и информатике. После работы ученых пособия изучат эксперты в области детской медицины и психологии. Это нужно для уверенности, что школьники того или иного возраста смогут освоить материал, пояснил Красников.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что принято решение о введении устного экзамена по истории в 9 классе перед основным государственным экзаменом — единый устный экзамен для всех школьников, он будет введен с 2027/2028 учебного года.