Канье Уэст установил мировой рекорд по посещаемости на концерте в Стамбуле

СТАМБУЛ, 1 июня. /ТАСС/. Американский рэпер Канье Уэст заявил, что его концерт в турецком Стамбуле, на который пришли более 118 тыс. человек, стал самым посещаемым выступлением с платными билетами в истории. Об этом сообщил портал T? rkiye Today.
«Я просто хочу сказать вам, что мы только что побили рекорд, собрав 118 тыс. зрителей на самом большом стадионном концерте за всю историю», — сказал Уэст со сцены Олимпийского стадиона Ататюрка в Стамбуле во время концерта, прошедшего 30 мая.
Пока нет сертифицированных подтверждений поставленному рекорду, кроме утверждений самого рэпера и организаторов концерта.
Уэст также проведет летом в рамках мирового тура концерты в Албании, Грузии, Испании и Нидерландах.