Скончалась актриса из сериала «Триггер» Елена Глебова

Умерла заслуженная артистка РФ Елена Глебова, известная по ролям в сериалах «Триггер» и «До смерти красива», ей было 69 лет. Она скончалась 19 мая, указано в ее профиле на сайте «Кино-Театр».
О причинах смерти не сообщается.
В комментариях пользователи портала отметили эффектную внешность артистки и ее харизматичность, а также выразили сожаление по поводу того, что российские режиссеры не снимали ее чаще.
— Прекрасная актриса, не так много работ в фильмографии, но все заметные, — написала пользовательница.
Глебова родилась 27 июля 1956 года в Москве. Ее родители — звезда фильма «Тихий Дон» Петр Глебов и Марина Левицкая. Она окончила Школу-студию МХАТ и до 1999 года служила в МХАТ имени Горького.
Еще студенткой Глебова получила одну из главных ролей в ленте «Соль земли». Среди других ее работ — детектив «Ипподром», историческая драма «На крутизне» и остросюжетный фильм «Ответный ход».
В 2000-х она снялась в проектах «Райские яблочки», «Салон красоты», «До смерти красива», «Капитанские дети», «Вкус граната», «Авантюристка», «Триггер» и других.