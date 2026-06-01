Юрист Кудряшова посоветовала требовать выписку из ЕГРН при аренде дачи

Аренда дач — популярная услуга в летний период, однако, чтобы не остаться без отдыха после оплаты, арендаторам обязательно следует заключать договор, предварительно проверив все документы. Такой совет дала в беседе с aif.ru юрист Екатерина Кудряшова (Лапина).
— Главная ошибка арендаторов — вера на слово и перевод денег «за бронь». Договор обязателен, в нём фиксируются срок, цена, состав имущества, порядок оплаты и возврата депозита. Обязательно проверить право собственности через выписку из ЕГРН и сопоставить данные с паспортом арендодателя, — говорит юрист.
Эксперт напомнил, что если у дачи несколько собственников, то и согласие требуется от всех. При этом, оплату лучше всего производить безналичным способом, чтобы иметь чек.
Тем временем Runews24.ru рассказал, что владельцы дачных участков стали жертвами новой мошеннической схемы, связанной с рассылкой фальшивых уведомлений о штрафах за якобы нарушения земельного законодательства. Цель этой схемы — вызвать эмоциональную реакцию у получателя и заставить перейти по ссылке, что может привести к перехвату доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».