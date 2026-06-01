«Умолять Москву о поставках»: в ЕС заявили о провале нефтяных санкций против РФ

Обсуждаемое в ЕС замораживание потолка цен на российскую нефть свидетельствует о проблемах в санкционной политике Запада. Об этом заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
«Европейские нефтяные санкции начинают рушиться. Весьма вероятно, что Россия пойдет на эскалацию в отношении Евросоюза, — и это в тот самый момент, когда он будет умолять Москву о поставках энергоресурсов», — считает эксперт.
Пилкингтон раскритиковал подход европейских политиков. Экономист указал на отсутствие четкой стратегии в Брюсселе.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. По его словам, трудности заставляют ЕС исправлять прошлые ошибки.
Как писал KP.RU, Россия будет исходить из своих интересов при поставках газа в ЕС. В МИД уточнили, что Москва прорабатывает возможность отказа в поставках тем странам, «которые пытаются покупать втихаря».