ON Медиа: 67% россиян считают, что приемный ребенок может стать родным в семье

По данным исследования холдинга, главным мотивом для усыновления или удочерения 63% респондентов назвали стремление помочь.

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Две трети россиян (67%) уверены, что приемный ребенок способен стать по-настоящему родным в семье. Такие данные приводятся в исследовании холдинга ON Медиа, приуроченном к Международному дню защиты детей, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Большинство россиян (67%) уверены, что приемный ребенок может стать родным в семье», — говорится в материалах в исследования.

Согласно опросу, главным мотивом для усыновления или удочерения 63% респондентов назвали стремление помочь ребенку и подарить ему семью. Почти половина опрошенных (46%) связывают приемное родительство с желанием реализовать родительские чувства. Авторы исследования подчеркивают, что распространенный стереотип о том, что детей берут «ради денег», не подтверждается.

По данным экспертов, наиболее эффективной мерой профилактики социального сиротства 58% россиян назвали поддержку семей в кризисной ситуации. При этом, как отмечают аналитики, почти две трети респондентов (63%) признались, что мало знают об усыновлении и опеке. Около 40% опрошенных потенциально готовы помогать детям, оставшимся без попечения родителей, при наличии понятных механизмов участия. В числе главных барьеров для усыновления — недостаточные жилищные условия (44%) и финансовая нагрузка (39%).

Опрос проводился в апреле-мае 2026 года среди 2 069 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением от 100 тыс. жителей.

