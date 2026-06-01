ON Медиа: 67% россиян считают, что приемный ребенок может стать родным в семье

По данным экспертов, наиболее эффективной мерой профилактики социального сиротства 58% россиян назвали поддержку семей в кризисной ситуации. При этом, как отмечают аналитики, почти две трети респондентов (63%) признались, что мало знают об усыновлении и опеке. Около 40% опрошенных потенциально готовы помогать детям, оставшимся без попечения родителей, при наличии понятных механизмов участия. В числе главных барьеров для усыновления — недостаточные жилищные условия (44%) и финансовая нагрузка (39%).