Врач Калюжин: постоянные недосып и стресс — факторы риска развития диабета

Не только лишний вес и любовь к сладкому может провоцировать развитие диабета. О неочевидных факторах риска рассказал в беседе с изданием Lenta.ru врач Александр Калюжин.
— Факторы риска формируются при хроническом недосыпании, постоянном стрессе, курении, избыточном употреблении алкоголя и привычке игнорировать увеличение массы тела, особенно окружности талии. Таким образом, к диабету чаще ведет не одна привычка, а устойчивый образ жизни, — пояснил доктор.
Медик подчеркнул, что важную роль играет малоподвижность. Работающие мышцы активно используют глюкозу, поэтому регулярное движение повышает чувствительность тканей к инсулину, а значит является профилактикой заболевания.
KP.RU отметил, что профилактика диабета начинается с кухни. Резкое уменьшение еды в принципе — вредно. Пища должна быть вкусной, разнообразной, не вызывать чувство голода. Основа меню — овощи и фрукты. А еще — продукты, содержащие клетчатку (хлеб из муки грубого помола, макароны из твердых сортов пшеницы, гречка). Не стоит забывать о нежирном мясе, рыбе, яйца, сырах, бобовых.