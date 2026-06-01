Садовод Туманов: борьба с сорняками в июне сэкономит силы дачников до конца лета

Июнь — время активных дачных работ, начинать следует с борьбы с сорняками. Именно в первый месяц лета дачники могут предотвратить распространение нежелательных растений по всему участку. Об этом заявил aif.ru садовод Андрей Туманов.
— Самое главное сейчас — это борьба с сорняками. Пока они не успели еще укорениться, дать семена и сильно навредить, надо с ними активно бороться. Кто это делает в начале лета, тот меньше с ними мучается во второй его половине, — уверен специалист.
Садовод также посоветовал почаще рыхлить грядки в этот период, особенно в период дождей. Это поможет сохранить влагу в почве, и растения будут расти лучше, заявил эксперт.
KP.RU рассказал, что хотя основную часть растений высаживают в весенний период, однако есть культуры растений, которые важно высадить именно в самом начале лета. Рассада теплолюбивых овощей в это время «перебирается» из пленочных теплиц и парников в открытый грунт огородов. Это огурцы, тыквы, дыни, арбузы, а также помидоры, перцы, баклажаны, физалис.