Россияне стали на 5−10% реже покупать ювелирные изделия

Эксперты связывают это с экономией потребителей и ростом цен на драгоценные металлы. По данным ЦБ, за год золото подорожало на 20%, платина — почти на 59%, а серебро — более чем в два раза. Доля серебряных изделий в продажах за январь—апрель выросла до 71,2%.