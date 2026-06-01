Россияне стали на 5−10% реже покупать ювелирные изделия

Продажи ювелирных изделий в России в первом квартале 2026 года сократились на 5−10% в натуральном выражении. Об этом пишет «КоммерсантКоммерсантъ» (18+) со ссылкой на данные участников рынка.
По данным T-Pay, количество покупок ювелирных изделий снизилось на 10% год к году, а их объём — на 7%. «Платформа ОФД» также зафиксировала падение натуральных продаж бижутерии и ювелирки на 10%.
В Infoline оценивают снижение продаж в штуках на 5%. При этом в деньгах рынок всё ещё вырос на 3%, что связано с подорожанием самих изделий.
На Wildberries также сократился рост продаж ювелирных изделий. Если в январе—марте 2025 года ее оборот вырос на 60% год к году, то в этом — на 46%.
При этом средний чек в сети Sunlight вырос на 11%, а онлайн-продажи остаются нишевым сегментом, составляя лишь 10% рынка. Покупательский интерес сместился от сложных украшений к базовым изделиям (кольца, серьги, цепочки).
Эксперты связывают это с экономией потребителей и ростом цен на драгоценные металлы. По данным ЦБ, за год золото подорожало на 20%, платина — почти на 59%, а серебро — более чем в два раза. Доля серебряных изделий в продажах за январь—апрель выросла до 71,2%.
Для адаптации к кризису ювелиры делают ставку на более доступное серебро, доля которого достигла 71,2% всех продаж, и искусственные бриллианты. Некоторые компании также начали продавать золотые слитки как инвестиционный актив для сохранения сбережений.