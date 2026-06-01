Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Швейцарию

Сборная Финляндии со счетом 1:0 в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею.
Шайбу на 71-й минуте забросил Конста Хелениус.
Финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира. Ранее она выигрывала золотые медали в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах. Финны сравнялись по победам на чемпионатах мира с российской сборной. Команда Швейцарии в шестой раз в истории и третий раз подряд стала серебряным призером мирового первенства.
Бронзовые медали достались сборной Норвегии. В матче за третье место норвежцы со счетом 3:2 в овертайме побелили команду Канады, которая является рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира (28).
Чемпионат мира проходил в Цюрихе и Фрибуре. В 2027 году турнир пройдет в ФРГ, его примут Дюссельдорф и Мангейм.
17 марта пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что следующий Кубок мира по хоккею состоится в Канаде и Чехии. В Праге и Калгари пройдут матчи группового этапа и по одной игре плей-офф. При этом полуфиналы и финал проведут в Эдмонтоне.