Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Финляндии в пятый раз стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Швейцарию

Сборная Финляндии со счетом 1:0 в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею.

Сборная Финляндии со счетом 1:0 в овертайме одержала победу над командой Швейцарии в финале чемпионата мира по хоккею.

Шайбу на 71-й минуте забросил Конста Хелениус.

Финская сборная в пятый раз стала чемпионом мира. Ранее она выигрывала золотые медали в 1995, 2011, 2019 и 2022 годах. Финны сравнялись по победам на чемпионатах мира с российской сборной. Команда Швейцарии в шестой раз в истории и третий раз подряд стала серебряным призером мирового первенства.

Бронзовые медали достались сборной Норвегии. В матче за третье место норвежцы со счетом 3:2 в овертайме побелили команду Канады, которая является рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира (28).

Чемпионат мира проходил в Цюрихе и Фрибуре. В 2027 году турнир пройдет в ФРГ, его примут Дюссельдорф и Мангейм.

17 марта пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила, что следующий Кубок мира по хоккею состоится в Канаде и Чехии. В Праге и Калгари пройдут матчи группового этапа и по одной игре плей-офф. При этом полуфиналы и финал проведут в Эдмонтоне.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше