Роспотребнадзор заблокировал более 15,8 тысяч сайтов с запрещенными БАДами

Заблокирован доступ к более чем 15,8 тысячам интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже БАДов, реализация которых запрещена на территории РФ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, специалисты продолжают выявлять и ограничивать доступ к онлайн-площадкам, где размещались предложения о продаже БАД с нарушениями требований законодательства.
В Роспотребнадзоре добавили, что среди заблокированных оказались страницы, на которых предлагались товары с превышением допустимых концентраций нормируемых веществ.
Ранее KP.RU сообщал, что в апреле 2026 года Роскомнадзор заблокировал почти 8 тысяч фишинговых ресурсов и 677 сайтов с вредоносным ПО. Чаще всего DDoS-атаки совершались из таких регионов, как США, Нидерланды, Бразилия, Германия и Франция.