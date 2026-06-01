Роспотребнадзор заблокировал более 15,8 тысяч сайтов с запрещенными БАДами

В России усилили борьбу с незаконной продажей БАДов в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Заблокирован доступ к более чем 15,8 тысячам интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже БАДов, реализация которых запрещена на территории РФ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, специалисты продолжают выявлять и ограничивать доступ к онлайн-площадкам, где размещались предложения о продаже БАД с нарушениями требований законодательства.

В Роспотребнадзоре добавили, что среди заблокированных оказались страницы, на которых предлагались товары с превышением допустимых концентраций нормируемых веществ.

Ранее KP.RU сообщал, что в апреле 2026 года Роскомнадзор заблокировал почти 8 тысяч фишинговых ресурсов и 677 сайтов с вредоносным ПО. Чаще всего DDoS-атаки совершались из таких регионов, как США, Нидерланды, Бразилия, Германия и Франция.

