Названы неочевидные продукты, провоцирующие газообразование

Гастроэнтеролог Андрианова: сахарозаменитель может вызывать газообразование.

Источник: Комсомольская правда

Ряд продуктов может вызывать повышенное газообразование, кроме очевидных — бобовых, это также могут быть сладости. Об этом заявила изданию Lenta.ru гастроэнтеролог Анастасия Андрианова.

— Повышенное газообразование часто вызывают груши, абрикосы, персики, яблоки, баклажаны. Кроме того, метеоризм могут спровоцировать продукты с сахарозаменителями, например конфеты, шоколад или печенье, — пояснила специалист.

По ее словам, употребление жирных продуктов также может вызывать повышенное газообразование. Дело в том, что жиры замедляют моторику желудка, а это приводит к более длительному перевариванию пищи и, как следствие, к неприятным ощущениям в животе.

KP.RU сообщил, что вздутие живота, или метеоризм, — это сигнал о сбое в пищеварительной системе, с которым сталкивались многие. К провокаторам газообразования относятся особенности питания, нарушение баланса бактерий в кишечнике и нехватка ферментов.