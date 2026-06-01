Коллекцию вин Сталина из 40 000 бутылок выставят на аукцион власти Грузии

Правительство Грузии готовится выставить на торги уникальную коллекцию вин, которую собирал генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин. Всего в погребах около 40 000 редких грузинских и французских экземпляров. Об этом сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

В состав коллекции входят французские вина из знаменитых поместий Бордо. До революции 1917 года эти бутылки хранились в погребах императорской семьи Романовых. После прихода к власти советское руководство конфисковало запасы. Позже Сталин лично дополнял собрание любимыми грузинскими сортами.

Владелец компании Gilauri Wines Иракли Гилаури сотрудничал с министерством сельского хозяйства Грузии в рамках проекта. Он сообщил агентству, что аукцион поможет вывести Грузию на «карту коллекционеров». Вырученные средства Тбилиси направит на открытие школы виноделия.

Ранее на аукционе в Великобритании продали редкий экземпляр первого издания книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Книга ушла за 17 тысяч фунтов. Экземпляр в мягкоп переплёте принадлежал жительнице Эдинбурга Катрине Макникол с 1997 года.

