Хирург Умнов заявил о связи сухого кашля с проблемами сердца

Не только боль в груди может указывать на проблемы с сердцем. Иногда о нарушениях в работе органа говорит кашель, об этом рассказал изданию Lenta.ru хирург Александр Умнов.
— При различных заболеваниях сердца в легких нарушается кровоснабжение, отток венозной крови замедляется и в легких застаивается жидкость. Легкие начинают получать меньше кислорода и возникает кашель, — объяснил доктор.
Врач добавил, что обратить внимание на такой кашель чаще всего можно либо при интенсивной ходьбе, либо если подольше полежать. При выявлении данного симптома рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью для диагностики.
KP.RU сообщил, что болезни сердца очень важно выявлять на ранних стадиях, тогда лечение может проходить более эффективно. Первое, что будет говорить о том, что с сердцем есть проблемы — постепенно ухудшается переносимость физической нагрузки, во время физической нагрузки может появиться резкая боль в грудной клетке.