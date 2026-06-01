Первые пассажиры биометрического рейса вылетели из «Пулково» в Москву

В пресс-службе сообщили, что аэропорт «Пулково» стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Запуск сервиса стал возможен благодаря совместным усилиям «Пулково», сервиса «МИГОМ» и ПАО «Аэрофлот». Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в аэропорту «Шереметьево».