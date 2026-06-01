Первые пассажиры биометрического рейса вылетели из «Пулково» в Москву

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки на рейс, вылетели из петербургского аэропорта «Пулково» в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта).
«В аэропорту Петербурга официально запущен биометрический проход предполетных процедур. Первые пассажиры, протестировавшие сервис, отправились из “Пулково” в Москву рейсом авиакомпании “Россия”, — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что первый «биометрический» рейс отправился в 0.40 мск в понедельник.
В пресс-службе сообщили, что аэропорт «Пулково» стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Запуск сервиса стал возможен благодаря совместным усилиям «Пулково», сервиса «МИГОМ» и ПАО «Аэрофлот». Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в аэропорту «Шереметьево».
Первая тестовая демонстрация технологии посадки на рейс по биометрии прошла в терминале «Пулково» осенью 2025 года.