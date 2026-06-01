В Одессе и Сумах прозвучали взрывы

В Одессе и Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в телеграм-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской и части Одесской области в это время объявлена воздушная тревога.
Режим воздушной тревоги также действует в Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее в Одессе произошла серия взрывов. Как заявил глава местной военной администрации Сергей Лысак, в результате повреждения получил объект инфраструктуры, расположенный в одном из районов города.
Как сообщал KP.RU, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в целях ВСУ.