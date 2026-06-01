Врач рассказал, как белые ночи могут влиять на человека

ПЕРМЬ, 1 июн — РИА Новости. Влияние белых ночей на самочувствие человека преувеличено, однако астрономическое явление часто сказывается на социальной жизни горожан, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.
«Пишут, что белые ночи могут отрицательно влиять на человека, на его самочувствие, якобы сбивают циркадные ритмы. Такой угрозы нет. Это не полярный день, все равно наступают сумерки, интенсивность света снижается. Человек — существо больше психосоциальное. Изменение светового дня — выработки мелатонина не будут столь критичны. Гораздо большее влияние оказывает шумовое (избыток шума) и световое загрязнения (избыточная иллюминация), качество воздуха», — рассказал ученый.
По его словам, в крупных городах России во время сезона белых ночей проводится множество мероприятий. Наличие подобных активностей, но не само астрономическое явление, влияет на жителей, на их социальную жизнь.
«Люди больше гуляют, больше общаются, поэтому это явление можно рассматривать скорее с позитивной стороны. Оно не должно вызывать каких-то заболеваний, плохо влиять», — подчеркнул ученый.