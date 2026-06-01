Захарова: Киев встречает День защиты детей «кровавым жертвоприношением ребенка»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в понедельник, 1 июня, прокомментировала удар Вооруженных сил Украины по Геническу в Херсонской области.
— Киев намеренно пропагандирует антиценности: 9 мая ударить по ветеранам ВОВ, снести памятники героям-освободителям и установить мемориалы нацистам, говорить о европейских ценностях и уничтожать мирное население, встречать всемирный день защиты детей очередным кровавым жертвоприношением ребенка, — цитирует ее РИА Новости.
Она назвала это демонстрацией террористической сущности и отменой цивилизационных ценностных ориентиров.
31 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на Геническ возросло до 11 человек. Пострадавшие находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в результате удара украинских БПЛА на Геническ погиб ребенок. Изначально сообщалось только о шести пострадавших.