Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс стал прадедушкой

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones 82-летний Кит Ричардс стал прадедушкой. Об этом сообщила газета The Daily Mail.
Это произошло после того, как 30-летняя внучка рок-легенды, модель Элла Ричардс сообщила о рождении дочери Луны. Элла Ричардс — дочь сына музыканта Марлона Ричардса. Его мать, бывшая подруга гитариста Анита Палленберг, умерла в 2017 году.
Всего же у Ричардса пять детей и восемь внуков. В 2014 году прадедушкой стал бессменный солист группы Мик Джаггер, которому на тот момент было 70 лет. Сейчас у 82-летнего Джаггера восемь детей в возрасте от 8 до 55 лет, шесть внуков и три правнука.
The Rolling Stones считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. В первую десятку британских хит-парадов входила 21 композиция группы, а 8 песен поднимались на их вершину. За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили около 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись в мире тиражом свыше 250 млн экземпляров.
В составе группы продолжают выступать Джаггер, Ричардс и 78-летний гитарист Ронни Вуд. Бессменный барабанщик группы Чарли Уоттс умер в 2021 году на 81-м году жизни.
Ранее группа анонсировала выпуск 25-го студийного альбома. Он получил название Foreign Tongues и станет доступен 10 июля, когда Джаггер, Ричардс и Вуд будут отмечать 64-ю годовщину основания рок-группы.