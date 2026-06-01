Власти займутся мониторингом развития языков народов России

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Состояние и развитие языков народов РФ будут анализировать на ежегодной основе. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
В России на ежегодной основе будут заниматься мониторингом состояния и развития языков народов страны. Проведение анализа в разных субъектах РФ необходимо для дальнейшего совершенствования взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества, а также самого повышения роли носителей языков народов, следует из документа.
Ответственными за проведение мониторинга назначены Минпросвещения и Федеральный институт родных языков народов РФ, соисполнители задачи — Минкультуры, Минцифры, ФАДН и Роскомнадзор.
По результатам проделанной работы в правительство РФ ежегодно будет предоставляться доклад в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.