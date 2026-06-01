Россияне становятся жертвами мошенников на Бали: как обманывают туристов

На Бали зафиксирован рост случаев криптовалютного мошенничества в отношении иностранных туристов, включая граждан России. Об этом РИА Новости сообщили представители российской диаспоры на острове.
Злоумышленники действуют через Telegram, предлагая обмен USDT по курсу заметно выгоднее рыночного. После получения криптовалюты они либо прекращают контакт, либо предоставляют поддельные подтверждения банковских переводов.
Подобные схемы особенно распространены среди туристов и удаленных работников, активно использующих криптовалюту для расчетов и обмена средств на индонезийские рупии. Чаще всего жертвами становятся россияне, впервые приезжающие в Индонезию.
