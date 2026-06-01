Рублев выбыл из Roland Garros

Вчера российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах переиграла швейцарку Джил Тайхман и пробилась в четвертьфинал. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 и продолжался менее полутора часов. Сегодня борьбу за выход в ¼ финала продолжат еще две спортсменки: Диана Шнайдер сыграет с американкой Мэдисон Киз, а Анна Калинская проведет матч против австрийской теннисистки Анастасии Потаповой.