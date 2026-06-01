Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев выбыл из Roland Garros

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). В матче четвертого круга 13-я ракетка мира в пятисетовой борьбе уступил чеху Якубу Меншику, занимающему 27-ю строчку рейтинга ATP.

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). В матче четвертого круга 13-я ракетка мира в пятисетовой борьбе уступил чеху Якубу Меншику, занимающему 27-ю строчку рейтинга ATP.

Игра продолжалась почти четыре часа и закончилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3 в пользу чешского спортсмена. После поражения Рублева в мужской одиночной сетке грунтового турнира Большого шлема не осталось россиян, тогда как в женской сетке представительницы России продолжают свои выступления.

Вчера российская теннисистка Мирра Андреева в двух сетах переиграла швейцарку Джил Тайхман и пробилась в четвертьфинал. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 и продолжался менее полутора часов. Сегодня борьбу за выход в ¼ финала продолжат еще две спортсменки: Диана Шнайдер сыграет с американкой Мэдисон Киз, а Анна Калинская проведет матч против австрийской теннисистки Анастасии Потаповой.

О победе Андреевой — в материале «Ъ» «В четвертьфинал по привычке».