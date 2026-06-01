Кратковременный дождь и порывистый ветер намечается в Хабаровском крае

Согласно информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 1 июня опасных метеоявлений в Хабаровском крае не прогнозируется. В Хабаровске ожидается кратковременный дождь, температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днём — от +26 до +28 градусов. Ветер южный и юго восточный, 5−12 м/с, с порывами до 15−20 м/с, сообщает ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В южных районах ночью осадков не ожидается, днём местами пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью — от +10 до +15 градусов, днём — от +25 до +30 градусов. Ветер южный и юго восточный, 5−12 м/с, местами порывы до 15−20 м/с.
В центральных районах края ночью существенных осадков не будет, днём местами возможен дождь. Ночная температура — от +1 до +11 градусов, дневная — от +17 до +28 градусов. Ветер южных направлений, 4−14 м/с.
В северных районах местами пройдёт кратковременный дождь. Ночью температура составит от −2 до +6 градусов, днём — от +6 до +25 градусов. Ветер различных направлений, 4−14 м/с.
