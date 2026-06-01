Загитову с ее вероятным возлюбленным заметили на вечере бокса в Екатеринбурге

Олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову заметили в компании ее предполагаемого возлюбленного. Соответствующее видео начало распространяться в соцсетях в воскресенье, 31 мая.
Спортсменка посетила в Екатеринбурге вечер бокса с участием российского боксера Дмитрия Бивола, который проводил титульный поединок с представителем ФРГ Михаэлем Айфертом. После боя Загитова в компании высокого молодого человека поздравила боксера с победой.
Болельщики в соцсетях начали предполагать, что неизвестный мужчина — это человек, на плечах которого фигуристка сидела ранее.
Также в соцсетях распространяется снимок, на котором видно, что Загитова сидела рядом с этим же молодым человеком на трибуне во время боксерских поединков.
На днях заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему не будет работать в школе Алины Загитовой. Открытие школы олимпийской чемпионки запланировано в Казани на 1 сентября.