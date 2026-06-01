Дмитрий Демешин: «День защиты детей — праздник, напрямую связанный с будущим»

Губернатор Хабаровского края поздравляет жителей с Международным днем защиты детей. «От того, как мы, взрослые, сегодня заботимся о наших сыновьях и дочерях, зависит завтрашний день нашей страны. Именно мы закладываем в них те самые главные ценности: доброту, справедливость, любовь к своей семье и к своей стране. И делаем это не словами, а своими поступками, собственным примером. У меня трое детей, и я прекрасно понимаю, как непросто сегодня быть родителем. Мир летит вперёд, и порой очень трудно уберечь ребёнка от огромного потока информации, которая не всегда правдива. Поэтому так важно не оставлять наших сыновей и дочерей один на один с соблазнами современных технологий. Быть рядом. Слышать. Объяснять. Защищать. По инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина с прошлого года действует национальный проект “Семья” — мощный инструмент, который позволяет нам, представителям власти, создавать условия для благополучия людей. В Хабаровском крае — больше 20 различных мер поддержки. И мы постоянно их совершенствуем. С начала года больше 650 молодых семей получили выплату при рождении первенца. Молодые мамы-студентки получают ежемесячно 25 тысяч рублей первые три года жизни малыша. А студенческим семьям при рождении ребёнка мы выплачиваем сразу 100 тысяч. Это лишь часть нашей каждодневной работы ради будущего нашего края и нашей страны. Пусть детство каждого ребёнка в Хабаровском крае будет по-настоящему счастливым, защищённым и безоблачным. С праздником, дорогие родители и наши замечательные дети!».