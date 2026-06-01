В Хабаровске детей бесплатно пустят в зоосад в День защиты детей

В Хабаровском крае 1 июня в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева состоится праздничная программа, посвящённая Международному дню защиты детей, — сообщает hab.aif.ru.
В первый день лета для всех посетителей младше 17 лет вход в зоосад будет бесплатным. Праздничные мероприятия пройдут с 11:00 до 18:00.
Гостей ждёт традиционная акция «День детства». С 10:30 начнётся игра-путешествие «Зоопланета», во время которой участники смогут познакомиться с миром животных и выполнить тематические задания. Также для посетителей организуют фотозону с ростовыми зоокуклами.
С 12:00 стартует концертно-интерактивная программа «Вверх по радуге!». На сцене выступят творческие коллективы Хабаровска, а на территории зоосада будут работать игровые площадки и беспроигрышная лотерея.
С 13:00 для детей и взрослых откроются творческие мастер-классы в «Доме Учёного Бурундука», будут организованы показы мультфильмов и аквагрим. Одним из самых зрелищных событий программы станет показательное кормление альпак и ламы, которое запланировано на 13:30.
Организаторы приглашают семьи провести День защиты детей среди обитателей зоосада и принять участие в праздничных мероприятиях на свежем воздухе.
«Мы постарались сделать этот день по-настоящему праздничным и интересным для детей», — прокомментировала Елена Журавлева, специалист по связям с общественностью зоосада.