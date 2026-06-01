Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске детей бесплатно пустят в зоосад в День защиты детей

Для гостей подготовили концерты, мастер-классы и показательное кормление альпак.

В Хабаровском крае 1 июня в зоосаде «Приамурский» имени В. П. Сысоева состоится праздничная программа, посвящённая Международному дню защиты детей, — сообщает hab.aif.ru.

В первый день лета для всех посетителей младше 17 лет вход в зоосад будет бесплатным. Праздничные мероприятия пройдут с 11:00 до 18:00.

Гостей ждёт традиционная акция «День детства». С 10:30 начнётся игра-путешествие «Зоопланета», во время которой участники смогут познакомиться с миром животных и выполнить тематические задания. Также для посетителей организуют фотозону с ростовыми зоокуклами.

С 12:00 стартует концертно-интерактивная программа «Вверх по радуге!». На сцене выступят творческие коллективы Хабаровска, а на территории зоосада будут работать игровые площадки и беспроигрышная лотерея.

С 13:00 для детей и взрослых откроются творческие мастер-классы в «Доме Учёного Бурундука», будут организованы показы мультфильмов и аквагрим. Одним из самых зрелищных событий программы станет показательное кормление альпак и ламы, которое запланировано на 13:30.

Организаторы приглашают семьи провести День защиты детей среди обитателей зоосада и принять участие в праздничных мероприятиях на свежем воздухе.

«Мы постарались сделать этот день по-настоящему праздничным и интересным для детей», — прокомментировала Елена Журавлева, специалист по связям с общественностью зоосада.