В ОП рассказали, что синоптики не несут ответственности за неверный прогноз

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Синоптики не несут ответственности за неправильные прогнозы погоды, так как эти сценарии являются вероятностными. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Синоптики не несут ответственности, если сделают неверный публичный прогноз, так как такие данные являются вероятностными», — сказал Машаров.
Вместе с тем, по его словам, если прогноз предоставляется для конкретных организаций, например, аэропортов или авиакомпаний, то ответственность наступает. «Если будет доказано, что синоптик действовал небрежно, — нарушил методику работы, сроки выпуска или обновления прогноза, не контролировал его качество, и это привело к убыткам у аэропорта, авиакомпании или другой организации, может наступить гражданско-правовая ответственность», — уточнил эксперт.
Он отметил, что при привлечении к ответственности синоптиков проводят анализ причин ошибки — была ли это халатность специалиста или природная аномалия.
По данным Гидрометцентра РФ, сейчас точные прогнозы можно сделать максимум на пять дней, остальное является предположением. Самые точные — на три дня, не считая текущей даты. Они настолько же успешны, как прогнозы на сутки 20 лет назад.
Для того, чтобы подготовить прогноз на пару дней вперед, надо иметь данные о фактической погоде на территории в несколько тысяч километров. А прогноз на неделю и далее требует уже информации о том, что происходит с погодой на всем земном шаре. При долгосрочном прогнозе приходится рассматривать практически всю климатическую систему, в которую входят атмосфера, океан и верхний слой суши. Наблюдения за атмосферой являются неполными и неточными — наблюдательная сеть достаточно редка, данные наблюдений содержат ошибки. На сегодняшний день автоматизированные прогностические технологии не способны прогнозировать некоторые погодные явления.