В ОП рассказали, что синоптики не несут ответственности за неверный прогноз

Для того, чтобы подготовить прогноз на пару дней вперед, надо иметь данные о фактической погоде на территории в несколько тысяч километров. А прогноз на неделю и далее требует уже информации о том, что происходит с погодой на всем земном шаре. При долгосрочном прогнозе приходится рассматривать практически всю климатическую систему, в которую входят атмосфера, океан и верхний слой суши. Наблюдения за атмосферой являются неполными и неточными — наблюдательная сеть достаточно редка, данные наблюдений содержат ошибки. На сегодняшний день автоматизированные прогностические технологии не способны прогнозировать некоторые погодные явления.