Зеленский заявил, что НАТО должен дать сильный ответ на падение дрона в Румынии

Североатлантический альянс должен дать сильный ответ на падение беспилотника в Румынии в ночь на 29 мая. Об этом в воскресенье, 31 мая, высказался украинский президент Владимир Зеленский.
— Это их типичный сигнал: не помогайте Украине. Считаю, что должен быть более сильный ответ объединенного НАТО, — написал украинский лидер в Telegram-канале, передает Lenta.ru.
Румынский публицист Ион Кристою ранее заявил, что у жителей Румынии есть «многочисленные вопросы» в связи с падением дрона в Галаце 29 мая. По его словам, официальные объяснения не убеждают общество и только усиливают подозрения в возможной диверсии. Он добавил, что произошедшее могло быть использовано для нагнетания антироссийских настроений.
29 мая Минобороны Румынии сообщило, что дрон попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Москву в инциденте, но доказательств не привели.