Румынский публицист Ион Кристою ранее заявил, что у жителей Румынии есть «многочисленные вопросы» в связи с падением дрона в Галаце 29 мая. По его словам, официальные объяснения не убеждают общество и только усиливают подозрения в возможной диверсии. Он добавил, что произошедшее могло быть использовано для нагнетания антироссийских настроений.