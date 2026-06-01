Пилот объяснил, зачем в самолете нужен ремень безопасности

При этом летчик подчеркнул, что наибольшую опасность представляет так называемая турбулентность ясного неба, когда самолет может неожиданно потерять или набрать высоту, а незакрепленные предметы и непристегнутые люди оказываются в зоне риска. Это явление невозможно заметить и спрогнозировать, и единственной защитой от подобной ситуации служит ремень безопасности. Особенно важно для пассажира оставаться пристегнутым во сне, когда человек не способен среагировать на резкий толчок.