Особый противопожарный режим действует в 16 округах края

По данным МЧС России, за минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны зафиксировали 15 техногенных пожаров, из них 4 случая пришлись на жилые помещения. Также зарегистрировано 2 возгорания сухой растительности, сообщает ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Пожарные и спасательные подразделения 7 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Спасатели МЧС России привлекались к аварийно спасательным работам один раз.
На маршрутах находится под контролем одна туристская группа, состоящая из 5 человек.
Особый противопожарный режим установлен в 16 муниципальных образованиях региона, включая городские округа Хабаровска и Комсомольска на Амуре, муниципальные округа Солнечный, Вяземский, Бикинский, Советско Гаванский, Ванинский и муниципальные районы Хабаровский, Амурский, Верхнебуреинский и другие.
Прогноз погоды в Хабаровске: переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Ветер южный, скорость 6−11 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. Температура +26…+28 градусов.
