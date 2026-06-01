Россиян призвали не оставлять фумигатор в розетке на всю ночь ради заботы о рыбках и котах

Не стоит забывать и о домашних питомцах, особенно о рыбках и птицах. По словам специалиста, инсектицид может оседать плёнкой на поверхности воды в аквариуме и ухудшать газообмен. У птиц с их чувствительной дыхательной системой даже кратковременное воздействие паров может привести к отёку дыхательных путей. Кошки также более чувствительны к пиретроидам, чем люди, из-за особенностей обмена веществ. Перед использованием фумигатора питомцев рекомендуется вывести из помещения, а аквариум плотно накрыть.